أمم إفريقيا - السولية صاحب أفضل تمريرة حاسمة في مرحلة المجموعات

حصد عمرو السولية لاعب وسط منتخب مصر جائزة أفضل تمريرة حاسمة في مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

واختارت اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تمريرة عمرو السولية لـ محمد صلاح أمام غينيا بيساو كأفضل تمريرة حاسمة في مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

على عكس المتوقع مرر السولية كرة عكسية لصلاح الذي سددها على الطائر وسجل هدف فوز الفراعنة الأول في البطولة.

كما اختار كاف أفضل 5 أهداف في مرحلة المجموعات.

🚨 INCOMING: Superb Goals ⚽ The best 5️⃣ goals from #TotalEnergiesAFCON2021 group stage. 👇 Which one is your favourite? 𝘼𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙘𝙖𝙣 𝙜𝙚𝙩 𝙡𝙪𝙘𝙠𝙮 | #AFCON2021 | @1xBet_Eng pic.twitter.com/kF6QMPa6qD — #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 22, 2022

وينطلق دور الـ16 من البطولة يوم الأحد وينتهي يوم الأربعاء.

وانطلقت بطولة الأمم الإفريقية يوم 9 يناير وتنتهي يوم 6 فبراير المقبل.