أمم إفريقيا - السولية صاحب أفضل تمريرة حاسمة في مرحلة المجموعات

الأحد، 23 يناير 2022 - 11:22

كتب : FilGoal

عمرو السولية - مصر وغينيا بيساو - كأس أمم إفريقيا 2021

حصد عمرو السولية لاعب وسط منتخب مصر جائزة أفضل تمريرة حاسمة في مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

واختارت اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تمريرة عمرو السولية لـ محمد صلاح أمام غينيا بيساو كأفضل تمريرة حاسمة في مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

على عكس المتوقع مرر السولية كرة عكسية لصلاح الذي سددها على الطائر وسجل هدف فوز الفراعنة الأول في البطولة.

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كما اختار كاف أفضل 5 أهداف في مرحلة المجموعات.

وينطلق دور الـ16 من البطولة يوم الأحد وينتهي يوم الأربعاء.

وانطلقت بطولة الأمم الإفريقية يوم 9 يناير وتنتهي يوم 6 فبراير المقبل.

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