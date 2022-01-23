قائمة برشلونة - غياب فاتي وديباي واستمرار استبعاد ديمبيلي.. وجاهزية بيدري لمواجهة ألافيس

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قائمة النادي الكتالوني استعدادا لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني.

واستمر استبعاد عثمان ديمبيلي عن قائمة الفريق بعد قرار عرضه للبيع في سوق الانتقالات الشتوية، بينما يغيب الثنائي أنسو فاتي وممفيس ديباي للإصابة.

ويحل برشلونة ضيفا على ألافيس في العاشرة مساء ضمن مباريات الجولة 22 من المسابقة.

وتواجد بيدري في القائمة بشكل طبيعي بعد مخاوف من إصابته أمام أتليتك بلباو في كأس الملك.

ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 32 نقطة بينما ألافيس في المركز التاسع عشر بـ 17 نقطة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – نيتو – أرناو تيناس

خط الدفاع: سيرجينو ديست – جيرارد بيكيه – رونالد أروخو – داني ألفيش – كليمون لونجليه – جوردي ألبا – أوسكار مينجويزا – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – ريكي بويج – فرينكي دي يونج – نيكو جونزاليس – بيدري

خط الهجوم: فيران توريس – مارتن برايثويت – لوك دي يونج – فيران جوتجلا – عبد الصمد الزلزولي