بونوتشي ورامسي يغيبان عن يوفنتوس أمام ميلان

يغيب الثنائي ليوناردو بونوتشي وأرون رامسي عن يوفنتوس في مواجهة ميلان.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ميلان ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي مساء اليوم الأحد.

ولا يزال بونوتشي مصابا وبالتالي لن يواجه فريقه السابق، بينما رامسي في سوق الانتقالات وربما خاض مباراته الأخيرة بقميص البيانكونيري.

وشهدت قائمة يوفنتوس عودة فيدريكو بيرنارديسكي بعد مشاكل في اللياقة البدنية.

ويعود الثنائي مانويل لوكاتيلي وماتيا دي تشيليو إلى سان سيرو مجددا بعدما كانا لاعبين سابقين لميلان.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 41 نقطة وحقق الفوز في أخر مباراتين.

أما ميلان ففي المركز الثاني برصيد 48 نقطة وقطع سبيزيا انتصاره الروسونيري في ثلاث مباريات متتالية بهزيمة ميلان بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأخيرة.