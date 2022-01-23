سيد معوض: التعامل مع محمد صلاح سهل جدا.. هناك كثيرون ينافقوه

الأحد، 23 يناير 2022 - 10:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح مصر السودان أمم إفريقيا

قال سيد معوض، المدرب المساعد الأسبق في منتخب مصر ونجم الفراعنة والأهلي والإسماعيلي السابق، إنه لم يواجه مشكلة في التعامل مع محمد صلاح قائد المنتخب وأيقونة ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وصرح معوض عبر قناة أون تايم سبورتس:"التعامل مع محمد صلاح سهل جدا، لكن حين تتعامل معه بشكل جيد".

وأضاف "محمد صلاح محاط بالعديد من الناس، كثيرون ينافقوه".

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وتدرب صلاح تحت قيادة حسام البدري المدرب السابق لمنتخب مصر الذي كان يعاونه سيد معوض وطارق مصطفى وأحمد أيوب.

ورحل البدري في سبتمبر الماضي ليخلفه البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر الحالي.

وبلغت مصر مع كيروش المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 وستواجه السنغال.

ويستعد الفريق لمواجهة كوت ديفوار يوم الأربعاء في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2021.

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