دجيكو بعد هدفه القاتل: لا توجد مباراة سهلة.. والتوقف مفيد لنا وللعشب الكارثي في سان سيرو

يرى إدين دجيكو مهاجم إنتر أنه لا توجد مباراة سهلة في الدوري الإيطالي والدليل على ذلك مواجهة فينيتسيا وخطف الفوز في الوقت بدل من الضائع.

وسجل دجيكو هدف خطف الثلاث نقاط أمام فينيتسيا في فوز إنتر بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع إنتر رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني.

وقال دجيكو في تصريحات لـ DAZN: "لا توجد مباريات سهلة ورأينا ذلك مرة أخرى ومواجهة فينيتسيا كانت واحدة من أصعب المواجهات هذا الموسم".

وأوضح "صحيح أننا كنا نخرج من بعض المباريات المرهقة بما في ذلك الفوز في كأس إيطاليا بعد الوقت الإضافي ورحلة صعبة إلى بيرجامو".

وشدد دجيكو "الشيء المهم هو أن نفوز في النهاية، عندما تسجل في اللحظة الأخيرة عليك أن تحتفل بشدة، فاتني تسجيل الأهداف سابقا لكن المهم هو فوز الفريق".

وأضاف "ربما لم أهز الشباك مؤخرا لأنني كنت أحضر نفسي لهذه اللحظة، لا أشعر بأي ندم فلقد كانت طريقة رائعة للفوز".

وعن فترة التوقف المقبلة قال: "جاءت في الوقت المناسب، نحن جميعا متعبون بعض الشيء".

ويلعب إنتر مباراته المقبلة أمام ميلان يوم 6 فبراير ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

واختتم دجيكو تصريحاته "نأمل أيضا أن يتحسن العشب في سان سيرو، لأنه كارثي في الوقت الحالي، الكرة تتوقف عن الحركة وهذا أمر صعب جدا لنا كلاعبين".