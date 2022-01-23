عبده يحيى: لم نتوقع الفوز على الزمالك بثلاثية

الأحد، 23 يناير 2022 - 10:38

كتب : FilGoal

احتفال عبده يحيى بهدفه في الزمالك

أبدى عبده يحيى لاعب غزل المحلة سعادته بفوزه الكبير على الزمالك بنتيجة 3-صفر يوم السبت في كأس الرابطة.

وقال صاحب هدفين من ثلاثية المحلة:"لعبنا على الفوز، لكن لم نتوقع أن نسجل ثلاثية. المباراتان القادمتان بمثابة حياة أو موت، إذا فزنا بهما سنتأهل".

وواصل عبر القناة الأولى "عندما يتعثر الزمالك لماذا لا نطمح في التأهل للدور التالي؟ بين الشوطين كابتن عبد الحميد بسيوني قال لنا لنستمر كما نحن، نضغط عاليا ولتبقى كل الخطوط قريبة من بعضها البعض".

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وأتم "عروض؟ لم يتكلم معي أحد بصفة رسمية، كل الأمور مع النادي. عقدي ممتد لـ2024".

وارتقى غزل المحلة لصدارة ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الرابطة بعد فوز على الزمالك وتعادلين مع إنبي وطلائع الجيش.

ويستضيف المحلة فريق فاركو يوم الجمعة.

ثم يواجه مضيفه سيراميكا كليوباترا في 1 فبراير المقبل.

غزل المحلة عبده يحيى الزمالك
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