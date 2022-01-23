منافس الأهلي - قبل التوقف الدولي.. مونتيري يخطف تعادلا في الوقت القاتل بالدوري المكسيكي

خطف مونتيري تعادلا قاتلا أمام كروز أزول ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وحول مونتيري تأخره بهدفين دون مقابل إلى تعادل بتسجيل هدفين في الوقت بدل من الضائع.

وتعرض خافيير أجيري المدير الفني للفريق للطرد في الدقيقة 79 بسبب الاعتراض وكان ستيفان ميدينا لاعب الفريق قد تعرض للطرد في الدقيقة 51.

وسجل روجيلو فونيس موري الهداف التاريخي للنادي الهدف الأول في الدقيقة 93 قبل أن يخطف سيزار مونتيس التعادل القاتل في الدقيقة 97.

وسيواجه مونتيري، الأهلي يوم 5 فبراير المقبل بربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويحتل مونتيري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المكسيكي برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن كروز أزول متصدر الترتيب.

ويفقد مونتيري خدمات 10 لاعبين قبل مواجهة الأهلي، بسبب استدعاء لاعبيه في الفترة بين 27 يناير إلى 3 فبراير لخوض تصفيات كأس العالم لقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

منتخب المكسيك أعلن ضم 5 لاعبين من مونتيري هم: ثلاثي الدفاع خيسوس جاياردو ولويس رومو وهيكتور مورينو ولاعب الوسط سيزار مونتيس وروجيليو فونيس موري -هداف النادي التاريخي-.

وضم منتخب الأرجنتين الثنائي: الحارس إستيبان أندرادا والجناح ماكسيميليانو ميزا، لمواجهتي كولومبيا وتشيلي.

فيما ضم منتخب تشيلي سيباستيان فيجاس لاعب الوسط لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا.

وضم منتخب كولومبيا الظهير ستيفان ميدينا لمواجهتي بيرو والأرجنتين.

وكذلك انضم جويل كامبل -لاعب أرسنال السابق- لقائمة منتخب كوستاريكا لمواجهات بنما والمكسيك وجامايكا.

ودعم مونتيري صفوفه بالمكسيكي رودولفو بيتزارو على سبيل الإعارة حتى يناير المقبل قادما من إنتر ميامي الأمريكي.

وستكون مشاركة بيتزارو في كأس العالم للأندية هي الثالثة بعدما سبق له أن شارك بقميص شيفاز في نسخة 2018 ومونتيري في 2019.

وسجل بيتزارو الذي يشغل مركز صانع الألعاب 5 أهداف بقميص منتخب بلاده في 35 مباراة.