منافس الأهلي - قبل التوقف الدولي.. مونتيري يخطف تعادلا في الوقت القاتل بالدوري المكسيكي

الأحد، 23 يناير 2022 - 10:16

كتب : FilGoal

مونتيري - كروز أزول - دوري أبطال كونكاكاف

خطف مونتيري تعادلا قاتلا أمام كروز أزول ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وحول مونتيري تأخره بهدفين دون مقابل إلى تعادل بتسجيل هدفين في الوقت بدل من الضائع.

وتعرض خافيير أجيري المدير الفني للفريق للطرد في الدقيقة 79 بسبب الاعتراض وكان ستيفان ميدينا لاعب الفريق قد تعرض للطرد في الدقيقة 51.

أخبار متعلقة
موسيماني: شباب الأهلي يتحلى بالشجاعة.. والفضل لهم في عدم الخسارة بكأس الرابطة الخطيب رئيسا لـ شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلة النادي.. وغالي ممثلا للإدارة في لجنة التخطيط للكرة كأس الرابطة - موعد مباراة الأهلي أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق منافس الأهلي – مصدر من كاف لـ في الجول: اعتماد ملعب الهلال لاستضافة المباريات

وسجل روجيلو فونيس موري الهداف التاريخي للنادي الهدف الأول في الدقيقة 93 قبل أن يخطف سيزار مونتيس التعادل القاتل في الدقيقة 97.

وسيواجه مونتيري، الأهلي يوم 5 فبراير المقبل بربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويحتل مونتيري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المكسيكي برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن كروز أزول متصدر الترتيب.

ويفقد مونتيري خدمات 10 لاعبين قبل مواجهة الأهلي، بسبب استدعاء لاعبيه في الفترة بين 27 يناير إلى 3 فبراير لخوض تصفيات كأس العالم لقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

منتخب المكسيك أعلن ضم 5 لاعبين من مونتيري هم: ثلاثي الدفاع خيسوس جاياردو ولويس رومو وهيكتور مورينو ولاعب الوسط سيزار مونتيس وروجيليو فونيس موري -هداف النادي التاريخي-.

وضم منتخب الأرجنتين الثنائي: الحارس إستيبان أندرادا والجناح ماكسيميليانو ميزا، لمواجهتي كولومبيا وتشيلي.

فيما ضم منتخب تشيلي سيباستيان فيجاس لاعب الوسط لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا.

وضم منتخب كولومبيا الظهير ستيفان ميدينا لمواجهتي بيرو والأرجنتين.

وكذلك انضم جويل كامبل -لاعب أرسنال السابق- لقائمة منتخب كوستاريكا لمواجهات بنما والمكسيك وجامايكا.

ودعم مونتيري صفوفه بالمكسيكي رودولفو بيتزارو على سبيل الإعارة حتى يناير المقبل قادما من إنتر ميامي الأمريكي.

وستكون مشاركة بيتزارو في كأس العالم للأندية هي الثالثة بعدما سبق له أن شارك بقميص شيفاز في نسخة 2018 ومونتيري في 2019.

وسجل بيتزارو الذي يشغل مركز صانع الألعاب 5 أهداف بقميص منتخب بلاده في 35 مباراة.

مونتيري منافس الأهلي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
منافس الأهلي - أجيري: لا يوجد فخر أكبر من تمثيل بلدك منافس الأهلي - أجيري: أعرف الأهلي جيدا.. ونعمل الآن على تقارير له منافس الأهلي - استدعاء 10 لاعبين في أجندة يناير من مونتيري قبل أيام من كأس العالم للأندية أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف
أخر الأخبار
بونوتشي ورامسي يغيبان عن يوفنتوس أمام ميلان 13 دقيقة | الدوري الإيطالي
سيد معوض: التعامل مع محمد صلاح سهل جدا.. هناك كثيرون ينافقوه 20 دقيقة | مصر
دجيكو بعد هدفه القاتل: لا توجد مباراة سهلة.. والتوقف مفيد لنا وللعشب الكارثي في سان سيرو 29 دقيقة | الدوري الإيطالي
عبده يحيى: لم نتوقع الفوز على الزمالك بثلاثية 34 دقيقة | مصر
منافس الأهلي - قبل التوقف الدولي.. مونتيري يخطف تعادلا في الوقت القاتل بالدوري المكسيكي 56 دقيقة | كأس العالم للأندية
موعد مباريات الأحد 23 يناير 2022.. ثمن نهائي أمم إفريقيا والدوري الإنجليزي وقمة إيطاليا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عامر حسين يوضح سبب تأخير إعلان جدول الدوري المصري 10 ساعة | الدوري المصري
إنبي يضم مؤمن راضي من بترول أسيوط 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 3 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 4 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع