موعد مباريات الأحد 23 يناير 2022.. ثمن نهائي أمم إفريقيا والدوري الإنجليزي وقمة إيطاليا

تنطلق مساء اليوم الأحد منافسات ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

كما يشهد اليوم منافسات للمحترفين محمود كهربا وأحمد ياسر ريان في الدوري التركي، بالإضافة للدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

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أمم إفريقيا

يلعب منتخب بوركينا فاسو أمام الجابون في السادسة مساء بافتتاح منافسات ثمن النهائي وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

بينما المباراة الثانية بين نيجيريا ضد تونس في التاسعة مساء على بي إن سبورتس ماكس 1.

الدوري الإنجليزي

تقام أربع مباريات من منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي بينهم ثلاث مباريات في توقيت واحد وهو الرابعة عصرا.

يستضيف ليستر سيتي فريق برايتون في الرابعة عصرا وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

وفي نفس التوقيت يحل ليفربول ضيفا على كريستال بالاس وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

أما أرسنال فيستضيف بيرنلي على ملعب الإمارات في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

وتختتم مباريات اليوم في السادسة والنصف مساء ويحل توتنام ضيفا على تشيلسي وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق إلتشي في الخامسة والربع مساء وتذاع عبر بي إن سبورتس 1.

بينما يحل برشلونة ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في العاشرة مساء وتذاع عبر نفس القناة.

الدوري الإيطالي

تقام منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإيطالي ويشهد اليوم ست مباريات من الجولة.

وأبرز مباريات اليوم عندما يستضيف ميلان فريق يوفنتوس في العاشرة إلا ربع مساء في قمة الجولة.

الدوري التركي

يلعب المحترف المصري محمود كهربا مع فريقه هاتاي سبور في الثانية عشر والنصف ظهرا أمام تشايكور ريزه سبور.

بينما يستضيف ألتاي بقيادة أحمد ياسر ريان فريق كونيا سبور في الثالثة عصرا.