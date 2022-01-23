إنبي يضم مؤمن راضي من بترول أسيوط
الأحد، 23 يناير 2022 - 00:31
كتب : حامد وجدي
ضم نادي إنبي اللاعب مؤمن راضي لاعب وسط بترول أسيوط حسبما علم FilGoal.com.
ووقع اللاعب لمدة 3 سنوات مقابل 500 ألف جنيه.
وقال عبد الحميد عادل وكيل اللاعب لـ FilGoal.com: "أنهينا كافة الإجراءات المتعلقة باللاعب من الفريق البترولي مقابل 500 ألف جنيه".
وأضاف: "تم التعاقد مع اللاعب بناءً على طلب من حلمي طولان للمدير الفني للفريق".
طالع كل صفقات الميركاتو الشتوي من الدوري المصري 2021-2022.
وكان إنبي قد ضم حارس المرمى حسام حسبو والمدافع سليمان خالد من صفوف نادي بايونيرز أحد أندية الدرجة الثانية.
ويحتل إنبي المركز الثاني برصيد 5 نقاط عقب مرور 3 جولات من كأس الرابطة لحساب المجموعة الثالثة.
وفي الدوري المصري يحتل الفريق البترولي المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط.
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