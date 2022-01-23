ريمونتادا جنونية.. أتلتيكو مدريد يصعق خفافيش فالنسيا فيما بعد التسعين

قلب أتلتيكو مدريد الطاولة على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، رغم تأخره بهدفين مقابل هدف وحيد حتى الدقيقة 90.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الإسباني.

البداية أتت في الدقيقة 25 بهدف يونس موسى لصالح فالنسيا، بعد تمريرة من جونسالو جيديش.

وفي الدقيقة 44 أرسل توني لاتو تمريرة رائعة إلى هوجو دورو الذي أسكن الكرة شباك الروخيبلانكوس، لينتهي الشوط الأول بتقدم الخفافيش 2-0.

هذا الهدف جعل أتلتيكو خصم هوجو دورو المفضل مع فالنسيا، حيث سجل أمامه 3 أهداف في الدوري الإسباني، مقابل 3 أهداف في بقية الخصوم.

بدأت العودة في الدقيقة 64 بتسديدة من ماتيوس كونها نتجت عن ركنية البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، واستمر الوضع بتقدم فالنسيا حتى الدقيقة 90.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سدد لويس سواريز كرة تصدى لها حارس الخفافيش لترتد إلى أنخيل كوريا الذي أسكنها الشباك ليحرز التعادل.

وأخيرا في الدقيقة الثالثة سجل ماريو هيرموسو هدف الفوز بعد تمريرة حاسمة من كونها، ليقتنص النقاط الغالية.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 36 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 29 نقطة في المركز التاسع.

الجانب السلبي الوحيد في مباراة الأتلتي يخص مهاجمه لويس سواريز، الذي فشل في التسجيل بآخر 8 مباريات على التوالي في الليجا، ليعادل فترته الأسوأ في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

هذه الفترة كانت 8 مباريات بين مايو وديسمبر 2014، بواقع مباراته الأخيرة مع ليفربول، وأول 7 مباريات له مع برشلونة.