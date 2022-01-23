لأول مرة منذ 2007.. التعادل السلبي يحسم لقاء لاتسيو وأتالانتا

الأحد، 23 يناير 2022 - 00:09

كتب : FilGoal

أتالانتا - لاتسيو

حسم التعادل السلبي مواجهة لاتسيو وأتالانتا في الجولة 23 من الدوري الإيطالي على ملعب الأولمبيكو.

نتيجة تحدث لأول مرة بين الفريقين منذ فبراير 2007.

وللمباراة الثانية على التوالي تعادل أتالانتا سلبيا وللمباراة الثالثة في آخر 4 مباريات بالدوري الإيطالي فشل ممثل بيرجامو في تسجيل أهداف، وهو نفس العدد مثلما فعل الفريق في 38 مباراة سابقة.

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تعادل رفع رصيد أتالانتا إلى 43 نقطة من 22 مباراة وأصبح مهددا بفقدان المركز الرابع حال فاز يوفنتوس على ميلان اليوم الأحد.

فيما ظل لاتسيو سادسا برصيد 36 نقطة من 23 مباراة.

أتالانتا تأثر بعدد كبير من الغيابات بسبب فيروس كورونا والتي أخرت سفر الفريق إلى العاصمة روما لخوض المباراة.

أبرز فرص اللقاء جاءت في الدقيقة 64 لماتيا زاتشاني جناح لاتسيو وارتطمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 74 سدد آدم مارويسيتش كرة مرت أعلى عارضة أتالانتا.

لاتسيو أتالانتا الدوري الإيطالي
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