مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: نؤجل التفكير والتعليق على مواجهة السنغال حتى نهاية أمم إفريقيا

يؤجل الجهاز الفني لمنتخب مصر التفكير أو التعليق في مواجهة السنغال لحساب تصفيات كأس العالم حتى نهاية بطولة أمم إفريقيا.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في مواجهة نظيره السنغالي في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وأقيمت اليوم قرعة الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في الكاميرون على هامش إقامة كأس أمم إفريقيا.

وقال مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: :نؤجل التفكير أو التعليق على مواجهة السنغال حتى نهاية بطولة أمم إفريقيا".

وشدد المصدر "اللاعبون والجهاز الفني في قمة تركيزهم الآن على مواجهة كوت ديفوار ولن يبدأ التفكير في مواجهة السنغال إلا بنهاية البطولة".

ويلعب منتخب مصر مع كوت ديفوار الأربعاء المقبل في الدور ثمن النهائي من أمم إفريقييا.

وتلعب مباراة ذهاب تصفيات كأس العالم في مصر على أن تحسم المواجهة في داكار.

وتلعب المباريات خلال الفترة من 24 إلى 29 مارس 2022.

وتقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

كانت المباراة الأخيرة لـ مصر أمام السنغال في 2014 بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2015، وفيها فازت السنغال ذهابا وإيابا بهدفين ثم بهدف تحت قيادة شوقي غريب للفراعنة.

المباراة ستشهد صراع آخر بين محمد صلاح، وساديو ماني الصديقين في ليفربول، المتنافسين حاليا من أجل كتابة المجد لبلد أحدهما.

أسود التيرانجا سبق وحرموا مصر من التأهل إلى كأس العالم 2002 رغم فوز مصر في القاهرة والتعادل في داكار، والآن حان دور ثأر الفراعنة.

في المباريات أخرى، ستلعب الجزائر مع الكاميرون، والمغرب مع الكونغو الديموقراطية، وتونس ضد مالي، وغانا أمام نيجيريا.

وتقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

مصر تملك ثلاث مشاركات في نهائيات كأس العالم تاريخيا، أعوام 1934، و1990، و2018، والآن سيبحث الفراعنة عن المشاركة الرابعة حين تقام البطولة لأول مرة في بلد عربي.