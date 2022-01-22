ماني يتوقع نتيجة مواجهة مصر مع السنغال في تصفيات كأس العالم

السبت، 22 يناير 2022 - 23:04

كتب : FilGoal

صلاح ماني مصر السنغال

وجه السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول رسالة إلى مصر بتوقعه لنتيجة مواجهة المنتخبين.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في مواجهة نظيره السنغالي في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وأقيمت اليوم قرعة الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في الكاميرون على هامش إقامة كأس أمم إفريقيا.

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وقال ساديو ماني في فيديو نشره الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي على تويت عن توقع نتيجة المباراة: "ستفوز السنغال بهدف مقابل لا شيء لـ مصر".

وتلعب مباراة الذهاب في مصر على أن تحسم المواجهة في داكار.

وتلعب المباريات خلال الفترة من 24 إلى 29 مارس 2022.

وتقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

كانت المباراة الأخيرة لـ مصر أمام السنغال في 2014 بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2015، وفيها فازت السنغال ذهابا وإيابا بهدفين ثم بهدف تحت قيادة شوقي غريب للفراعنة.

المباراة ستشهد صراع آخر بين محمد صلاح، وساديو ماني الصديقين في ليفربول، المتنافسين حاليا من أجل كتابة المجد لبلد أحدهما.

أسود التيرانجا سبق وحرموا مصر من التأهل إلى كأس العالم 2002 رغم فوز مصر في القاهرة والتعادل في داكار، والآن حان دور ثأر الفراعنة.

في المباريات أخرى، ستلعب الجزائر مع الكاميرون، والمغرب مع الكونغو الديموقراطية، وتونس ضد مالي، وغانا أمام نيجيريا.

وتقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

مصر تملك ثلاث مشاركات في نهائيات كأس العالم تاريخيا، أعوام 1934، و1990، و2018، والآن سيبحث الفراعنة عن المشاركة الرابعة حين تقام البطولة لأول مرة في بلد عربي.

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