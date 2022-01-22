الخطيب رئيسا لـ شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلة النادي.. وغالي ممثلا للإدارة في لجنة التخطيط للكرة

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على تولي محمود الخطيب رئيس النادي رئاسة مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلة الأهلي.

وعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا عصر اليوم السبت بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

ويتولى العامري فاروق نائب رئيس النادي، منصب العضو المنتدب للشركة، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الدماطي ومي عاطف عضوي مجلس الإدارة، أعضاء في مجلس إدارة الشركة.

وعقب الجلسة وافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة مجلة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وعضوية كل من: العامري فاروق نائب الرئيس، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد سراج الدين عضو المجلس، وإبراهيم المنيسي رئيس تحرير المجلة.

واعتمد المجلس تشكيل لجنة الموارد البشرية، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وعضوية كل من: خالد مرتجي أمين الصندوق والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير شئون العاملين ورئيس نقابة العاملين بالنادي.

واعتمد المجلس تشكيل البعثة الرسمية للنادي الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بدولة الإمارات، ‏والمقرر لها شهر فبراير المقبل، وتضم البعثة 65 فردًا.‏

وتم اعتماد المجلس اختيار حسام غالي عضو مجلس الإدارة ممثلًا لمجلس الإدارة في لجنة التخطيط للكرة.

ويمتلك الأهلي 3 شركات أخرى وهي: شركة الأهلي لكرة القدم، والأهلي للخدمات الرياضية، والأهلي للمنشآت الرياضية.

ويتولى ويحيى راشد رئاسة مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية.

فيما يتولى ياسين منصور منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم.

ويعد أيمن إسماعيل رئيسا لـ مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.