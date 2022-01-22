خبر في الجول - طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة غينيا وجامبيا في أمم إفريقيا

يدير طاقم تحكيم مصري مباراة غينيا وجامبيا في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب غينيا مع جامبيا الاثنين المقبل 24 يناير في تمام الساعة السادسة مساء لحساب الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن أمين عمر سيكون الحكم الرئيسي في مواجهة غينيا وجامبيا.

وسيتواجد الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كحكمين مساعدين.

وسيكون محمد معروف الحكم الرابع في المواجهة.

وفي تقنية الفيديو، سيكون محمود عاشور حكم الفيديو ويعاونه أحمد الغندور.

وستكون هذه هي المباراة الثالثة في البطولة التي يحكمها طاقم تحكيم مصري بالكامل بعد مواجهتي سيراليون وغينيا الإستوائية، وتونس وموريتانيا في دور المجموعات

وسيظهر التحكيم المصري للمرة الرابعة في إدارة مباريات البطولة بعد كاب فيردي وبوركينا فاسو، وتونس وموريتانيا، وسيراليون وغينيا الإستوائية

وتقام أمم إفريقيا في نسختها الـ33 في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وتأهل منتخب غينيا للدور ثمن النهائي بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد الفوز على مالاوي والتعادل مع السنغال والهزيمة من زيمبابوي.

على الجانب الآخر، تواجد منتخب جامبيا في المركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على تونس وموريتانيا والتعادل مع مالي.