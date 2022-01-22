أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب بوركينا فاسو: الضغوطات جزء أساسي في عملي.. ويجب أن نؤمن بقدراتنا

شدد كامو مالو المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو على أنه يجب أن يتعامل أي مدرب مع الضغوطات إذا ما أراد أن يكون مدربا كبيرا مشيرا إلى أنه يحب التحلي بالإيمان عند مواجهة الجابون.

ويلتقي منتخب الجابون مع بوركينا فاسو غدا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء لحساب الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون.

وقال كامو مالو المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "الجزء الأصعب في المنافسات سيبدأ غدا".

وأضاف "يجب أن نتحلى بالإيمان لكي نلعب مثل هذه المباريات الصعبة، المدرب بدون ضغوطات لن يصبح مدربا كبيرا أبدا".

ومن جانبه، قال إيدموند تابسوبا مدافع بوركينا فاسو: "أمم إفريقيا واحدة من أصعب البطولات التي لعبتها".

وأضاف "كل الفرق هنا قوية وقادرة على التنافس".

وأتم "سنبذل كل ما لدينا أمام الجابون من أجل استمرار مغامرتنا هنا لأكبر وقت ممكن".

وتأهل منتخب بوركينا فاسو إلى الدور ثمن النهائي بعد أن احتل منتخب المركز الثاني في المجموعة الأولى بأربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمة.

على الجانب الآخر، احتل منتخبالجابون المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين.