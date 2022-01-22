أمم إفريقيا - مدرب تونس يحرج صحفيا: أتمنى أن يملك منتخب نيجيريا نفس عقليتك

شهد المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب تونس المساعد جلال القادري موقفا مع صحفي وجه إليه سؤالا يقلل من نسور قرطاج.

جاء ذلك قبل مواجهة نيجيريا المقرر لها غدا -الأحد- ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وجاء سؤال الصحفي كالتالي: " سوف تلعبون غدا ضد الفريق الذي هزمكم في مباراة المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا في مصر (2019). ستلعبون غدا ضد فريق نيجيريا الذي يملك العلامة الكاملة (9 نقاط من 9)، أليس من المنطقي أن تقولوا للاعبيكم أنكم ستواجهون فريقا أكبر منكم"؟

ليرد عليه القادري قائلا: "شكرا لك على السؤال. أتمنى أن يملك منتخب نيجيريا نفس عقليتك، فهذا سيجعل المباراة أسهل علينا".

وأضاف "لا أعرف ما إذا كنت جادا، أريد أن أسألك هل أنت جاد؟ نحن واضحون للغاية، نحن نحترم كل الخصوم ونعرف جيدا من سنلعب ضده".

وأوضح "إنه فريق يملك قدرات هجومية مهمة للغاية. نحترم نيجيريا ونعلم أنهم لعبوا الدور الأول بشكل رائع. أكرر، الفريق التونسي يحترم الجميع، ولكننا لا نخشى أحدا".

وبعيدا عن هذه الواقعة قال القادري: "طموحاتنا مرتفعة ولدينا الثقة في فريقنا. لدينا الخبرة والثقة في أنفسنا وحظوظنا متساوية مع منتخب نيجيريا".

وتابع "لدينا 23 لاعبا على أتم الجاهزية وحضرنا بعد التعديلات التي ستظهر خلال المباراة".

وتأهل منتخب نيجيريا بصدارة المجموعة الرابعة بـ9 نقاط، فيما تأهل منتخب تونس كثالث المجموعة السادسة بـ3 نقاط.