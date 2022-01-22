أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الجابون: الخوف لا يحركنا.. نحن هنا من أجل القتال

السبت، 22 يناير 2022 - 22:05

كتب : FilGoal

باتريس نوفو

شدد باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون على أن منتخب بلاده جاء إلى الكاميرون من أجل القتال مشيرا إلى أنهم لا يهابون مواجهة أي فريق.

ويلتقي منتخب الجابون مع بوركينا فاسو غدا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء لحساب الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون.

وقال باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون في المؤتمر الصحفي: "الخوف ليس العامل الذي يدفعني أو يدفع اللاعبين للقيام بأي تصرف، نحن فريق تنافسي وجئنا إلى هنا من أجل القتال".

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وأضاف ""من الناحية النفسية، فإن أعضاء الفريق الذين تم إطلاق سراحهم من العزلة بعد الإصابة بفيروس كورونا مرتبكون تماما".

وأتم "يتعين على البعض العودة إلى العزل اليوم وهذا يزعجني كثيرا".

ومن جانبه، قال أليكس موساندا لاعب الجابون: "المباراة لن تكون سهلة بالنسبة لنا ولكن الأجواء إيجابية".

وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا للخروج من المباراة ضد بوركينا فاسو بالفوز، إنهم فريق جيد ولكننا سنقدم كل ما لدينا".

وتأهل منتخب الجابون إلى الدور ثمن النهائي بعد أن تواجد في المركز الثاني للمجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين.

على الجانب الآخر، احتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني في المجموعة الأولى بأربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمة.

الجابون بوركينا فاسو أمم إفريقيا
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