مدير منتخب جزر القُمر: لا نملك حارس مرمى أمام الكاميرون.. وسنسأل اللاعبين قبل المباراة

السبت، 22 يناير 2022 - 22:02

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو جزر القُمر بالهدف الثاني أمام غانا

قال جمال محمد مدير منتخب جزر القُمر أنه الفريق لا يمتلك حارس مرمى لمواجهة الكاميرون في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وأعلن منتخب جزر القمر عن ظهور 12 حالة إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا في صفوفه.

وقال جمال محمد لشبكة بي إن سبورتس: "لا نملك حارس مرمى وسنحدد رفقة الطاقم الفني اللاعب الذي سيكون حارسا ضد الكاميرون".

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وأضاف "مساعد المدرب محتار وسيسأل اللاعبين من سيتكفل بذلك".

المدير الفني أمير عبده، الذي أعلن الاتحاد إصابته بـ كورونا أيضا، لن يمتلك بالتالي أي حارس مرمى متاح لمواجهة الكاميرون الإثنين المقبل في ثُمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ولا تضم قائمة جزر القمر إلا 3 حراس مرمى، رغم ضم منتخبات أخرى لـ 4 حراس مستغلين زيادة عدد أفراد القائمة إلى 28.

ووفقًا لقواعد البطولة، فعدم وجود أي حارس مرمى من المفترض ألا يمنع ظهور جزر القمر في مباراتها أمام الكاميرون، إذ يتوجب عليهم المشاركة بشكل طبيعي لو امتلكوا 11 لاعبًا متاحًا بغض النظر عن مراكزهم.

وواصل "مواجهة أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب في ظل هذا الوضع ستكون صعبة للغاية ومعقدة".

وأتم "وصولنا لثمن النهائي يعد إنجازا تاريخيا ونحن نطمح إلى مواصلة المشوار والتأهل إلى ربع النهائي رغم هذا الوضع الصعب".

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في تلك الحالة، سيضطر أحد لاعبي الملعب المشاركة في مركز حراسة المرمى لتغطية غياب زملائه.

وحققت جزر القمر مشاركة تاريخية هي الأولى لها، وتمكنت من التأهل في المركز الرابع ضمن أفضل ثوالث بعد حصدها 3 نقاط في مجموعة ضمت المغرب والجابون وغانا.

وخسرت جزر القمر مباراتها الأولى بصعوبة أمام الجابون، مباراة شارك فيها الحارس المخضرم أحمدا.

وفي المباراة الثانية أمام المغرب ظهر بن بوينة في حراسة المرمى وقدّم مستوى أسطوريًا أبهر المتابعين رغم خسارة بلاده 0-2.

قبل أن يواصل الظهور الأساسي في آخر مباراة بالدور الأول أمام غانا، لكنه أصيب مبكرًا بعد تدخل عنيف من آندري آيو وتم استبداله بـ أحمدا.

وليس معروفًا حتى اللحظة إن كان بن بوينة سيكون جاهزًا في الوقت المناسب قبل مباراة الكاميرون صاحبة الأرض في دور الـ 16، إذ تم نقله إلى المستشفى بعد مباراة غانا.

واستطاعت جزر القمر الصعود للدور الثاني مستفيدة من فوزها التاريخي 3-2 على غانا.

جزر القمر الكاميرون كأس الأمم الإفريقية 2021
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