تقرير: أندية فرنسية مهتمة بضم زيزو

السبت، 22 يناير 2022 - 21:54

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك - غزل المحلة

كشف موقع Footmercato الفرنسي عن رغبة عدة أندية فرنسية في التعاقد مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الموقع إن زيزو لفت أنظار بعض أندية النخبة في الدوري الفرنسي للتعاقد معه، سواء في الانتقالات الشتوية الجارية، أو الصيفية المقبلة.

الموقع أضاف أن زيزو البالغ من العمر 26 عاما يعتبر بديل محمد صلاح في منتخب مصر.

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وأن قيمة الشرط الجزائي في عقد زيزو مع الزمالك تبلغ 1.7 مليون يورو، الأمر الذي يسهل انتقاله لأحد أندية الدوري الفرنسي.

زيزو لعب مع الزمالك في الموسم الجاري 9 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وكان زيزو انضم للزمالك مطلع عام 2019 قادما من نادي موريرنسي البرتغالي.

وحقق زيزو مع الزمالك لقب الدوري المصري والكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي والمصري وكأس مصر.

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أحمد سيد زيزو الزمالك الدوري المصري
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