هدية لـ ريال مدريد.. صحوة بدلاء إشبيلية لم تكن كافية للفوز على سيلتا فيجو

أهدر إشبيلية نقطتين في صراع صدارة الدوري الإسباني مع ريال مدريد بالتعادل أمام سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق.

وباعت سيلتا فيجو مضيفه إشبيلية بهدفين متتالين قبل نهاية الشوط الأول.

سجل فرانكو كيرفي الأول في الدقيقة 37 قبل أن يضاعف المخضرم إياجو أسباس النتيجة بعدها بثلاث دقائق.

وتدخل جوليان لوبيتيجي مدرب إشبيلية بين شوطي المباراة بدخول الثلاثي أوليفر توريس وإيفان روميرو وبابو جوميز في مكان إيفان راكيتيتش ورافا مير وفيرناندو ريجيس.

وقلص بابو جوميز النتيجة في الدقيقة 71 بعد تمريرة من خيسوس كورونا.

البديل الآخر أوليفر توريس أدرك التعادل بعدها بثلاث دقائق ولكن ذلك لم يكن كافيا لحصول إشبيلية على النقاط الثلاث.

وعاد إشبيلية في النتيجة بعد التأخر بهدفين للمرة الأولى منذ فبراير 2019 أمام إيبار.

التعادل رفع رصيد إشبيلية إلى 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر والذي سيواجه إلتشي غدا.

وارتفع رصيد سيلتا فيجو إلى النقطة 27 في المركز الـ11.