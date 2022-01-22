كأس الرابطة - موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق

يلعب الزمالك رابع مبارياته في كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وأوقعت القرعة الزمالك في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وفاركو.

وتعادل الزمالك دون أهداف أمام إنبي في الجولة الأولى قبل أن يخسر أمام فاركو والمحلة في الجولتين الثانية والثالثة بهدفين دون رد وثلاثة أهداف دون مقابل.

وتقام مباريات دور المجموعات في البطولة خلال فترة التوقف الحالية بسبب كأس الأمم الإفريقية.

وتقام مباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا ايوم الجمعة المقبل 28 يناير.

ويلعب اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساء على ستاد المقاولون العرب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة حاتم بطيشة.

وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد - مصر للمقاصة - إيسترن كومباني - المصري - فيوتشر

المجموعة الثانية: الأهلي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة - سموحة - الإسماعيلي

المجموعة الثالثة: الزمالك - إنبي - طلائع الجيش - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا - فاركو