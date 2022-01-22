كأس الرابطة - موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 22 يناير 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

الزمالك

يلعب الزمالك رابع مبارياته في كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وأوقعت القرعة الزمالك في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وفاركو.

وتعادل الزمالك دون أهداف أمام إنبي في الجولة الأولى قبل أن يخسر أمام فاركو والمحلة في الجولتين الثانية والثالثة بهدفين دون رد وثلاثة أهداف دون مقابل.

أخبار متعلقة
كأس الرابطة - موعد مباراة الأهلي أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق عشق الدقائق الأخيرة لـ إنتر لا ينتهي.. فوز قاتل على فينيتسيا رانجنيك عن الفوز على وست هام في الدقيقة الأخيرة: إنه النوع المفضل لي الاتحاد السكندري يضم إبراهيم حسن من بيراميدز

وتقام مباريات دور المجموعات في البطولة خلال فترة التوقف الحالية بسبب كأس الأمم الإفريقية.

وتقام مباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا ايوم الجمعة المقبل 28 يناير.

ويلعب اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساء على ستاد المقاولون العرب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة حاتم بطيشة.

وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد - مصر للمقاصة - إيسترن كومباني - المصري - فيوتشر

المجموعة الثانية: الأهلي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة - سموحة - الإسماعيلي

المجموعة الثالثة: الزمالك - إنبي - طلائع الجيش - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا - فاركو

الزمالك سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة
نرشح لكم
تقرير: أندية فرنسية مهتمة بضم زيزو كأس الرابطة - موعد مباراة الأهلي أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق الاتحاد السكندري يضم إبراهيم حسن من بيراميدز بسيوني: شكلنا كان جيدا في الملعب أمام الزمالك.. ونستطيع الفوز بـ كأس الرابطة
أخر الأخبار
خبر في الجول - طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة غينيا وجامبيا في دور الـ16 من أمم إفريقيا 2 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب بوركينا فاسو: الضغوطات جزء أساسي في عملي.. ويجب أن نؤمن بقدراتنا 13 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - مدرب تونس يحرج صحفيا: أتمنى أن يملك منتخب نيجيريا نفس عقليتك 16 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب نيجيريا: مواجهة تونس نهائي.. وهذه طريقة تعاملنا مع كل مباراة 23 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب الجابون: الخوف لا يحركنا.. نحن هنا من أجل القتال 28 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - مدير منتخب جزر القُمر: لا نملك حارس مرمى أمام الكاميرون.. وسنسأل اللاعبين من سيتكفل بذلك 31 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تقرير: أندية فرنسية مهتمة بضم زيزو 39 دقيقة | الدوري المصري
وسط جدل تحكيمي.. ساوثامبتون يعرقل مانشستر سيتي بالتعادل 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 3 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف