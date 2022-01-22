كأس الرابطة - موعد مباراة الأهلي أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق

يلعب الأهلي مباراته الرابعة وقبل الأخيرة في كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى أمام سموحة.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب فرق المقاولون العرب والبنك الأهلي والجونة وسموحة والإسماعيلي.

وتقام مباريات دور المجموعات في البطولة خلال فترة التوقف الحالية بسبب كأس الأمم الإفريقية.

وتعادل الأهلي أمام الجونة في المباراة الأولى دون أهداف قبل أن يتعادل مجددا مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

وأخيرا تعادل الأهلي مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

ويتواجد الأهلي في المركز الخامس وقبل الأخير برصيد 3 نقاط بفارق نقطة واحدة عن سموحة المتصدر قبل جولتين على النهاية.

وتقام مباراة الأهلي مع سموحة الخميس المقبل 27 يناير.

ويلعب اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساء على ملعب الإسكندرية.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.

وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد - مصر للمقاصة - إيسترن كومباني - المصري - فيوتشر

المجموعة الثانية: الأهلي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة - سموحة - الإسماعيلي

المجموعة الثالثة: الزمالك - إنبي - طلائع الجيش - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا - فاركو