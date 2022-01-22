الاتحاد السكندري يضم إبراهيم حسن من بيراميدز

السبت، 22 يناير 2022 - 21:07

كتب : هاني العوضي

إبراهيم حسن

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع إبراهيم حسن لاعب بيراميدز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

مع وجود بند يتيج للنادي السكندري ضم اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية الموسم.

ووقع إبراهيم حسن عقود انضمامه للاتحاد في وجود محمد مصليحي رئيس النادي، بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية بين النادي السكندري وبيراميدز.

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ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة بعد مرور 7 جولات.

ولعب إبراهيم حسن مباراة واحدة مع بيراميدز في الموسم الحالي بمسابقة الدوري المصري.

وانضم إبراهيم حسن البالغ من العمر 31 عاما لصفوف بيراميدز بداية الموسم الماضي قادما من الزمالك.

بيراميدز الاتحاد السكندري إبراهيم حسن
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