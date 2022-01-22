مؤتمر تشافي: وضع ديمبيلي لم يتغير.. وأتفهم نقد الأبقار المقدسة

علق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة على وضع عثمان ديمبيلي المتأزم مع إدارة النادي في الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفريق قبل مواجهة ألافيس، غدًا الأحد، في الدوري الإسباني.

وقال تشافي عن ديمبيلي: "إنه يتدرب بشكل جيد. إنه هادئ ويعرف وضعه. كنت واضحا جدًا، والأمر متروك له".

وتشهد الفترات الماضية توترًا بين ديمبيلي وإدارة الفريق الكتالوني بعد فشل التوصل إلى اتفاق على تجديد عقده الذي سينتهي في يونيو القادم.

وكانت المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود خلال هذا الأسبوع، وسط تهديدات من برشلونة بتجميد اللاعب وعدم مشاركته حال عدم الرحيل في يناير.

وأضاف تشافي عما إذا كان تهديدات برشلونة حقيقة أم لا: "لا يوجد بديل والأمر يعتمد عليه الآن".

ثم تطرق مدرب برشلونة إلى الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام أتليتك بلباو في الكأس: "لقد حللنا المباراة كنا نفتقر للحدة والرغبة، هذا أكثر ما يؤلمني ولكنا تحدثنا عنها وناقشنا كل ما حدث، مواجهة ألافيس قد تكون متشابهة بسبب اعتمادهم على الركلات الثابتة".

ورد تشافي عن رأيه في الانتقادات التي يتعرض إليها اللاعبين الكبار: "أتفهم النقد، الطلقات تتجه نحو الأبقار المقدسة دائمًا وعليهم أن يفهموها، التزام المحاربين القدامى مذهل ولا يمكن الشك فيه، لكن الأمر الآن يعتمد على الأداء".

وأبدى تشافي حزنه بسبب إصابة فاتي واحتمالية إجراء عملية جراحية: "بالطبع أنا محبط، لست طبيبًا وعليه أن يتعافى عقليًا وأن يضع خطة محددة للعودة، وسنقوم بعمل متابعة شاملة حتى لا يصاب مرة أخرى".

واختتم المدرب الكتالوني مؤتمره بالحديث عن المباراة: "علينا الحفاظ على الإصرار وإجراء تصحيحات فردية من أجل الحضور على مقعد يأهل للأبطال".

يجدر الإشارة إلى أنَ برشلونة يحتل حاليًا المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 43 بفرق شاسع عن المتصدر ريال مدريد بـ 49 نقطة.