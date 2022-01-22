انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2) (1) فينتيسيا.. فوز قاتل

السبت، 22 يناير 2022 - 18:54

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر - يوفنتوس - السوبر الإيطالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وفينيتسيا في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بفارق نقطتين عن ميلان وله مباراة أقل.

فيما يحتل فينيتسيا المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة من 21 مباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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انتهت

ق 89: جوووول قااااااتل.. عرضية من دومفريز ورأسية من دجيكو تسكن الشباك.

ق 58: راسية ترتد من يد الحارس ومتابعة من ديجكو تمر أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: جووول التعاااادل.. عرضية من دارميان إلى بيريسيتش الذي أطلق تسديدة على الطائر تصدى لها الحارس وتابعها نيكولو باريلا في الشباك.

ق 17: جووول أووول.. عرضية من الجهة اليمنى من إيثان إمبادو ورأسية من توماس هنري تعلن الهدف الأول للضيوف.

بداية اللقاء

الدوري الإيطالي إنتر فينيتسيا
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