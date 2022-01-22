حوار أفشة - عن استبعاده من المنتخب وحقيقة خلافه مع صلاح وتأثير هدف "القاضية"

السبت، 22 يناير 2022 - 18:53

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - الأهلي - الرجاء - السوبر الإفريقي

يرى محمد مجدي "أفشة" نجم الأهلي أن منتخب مصر لا يجب أن يخاف من أي منافس له في تصفيات كأس العالم، لأن باقي منتخبات إفريقيا هي التي تخشى دائما من الفراعنة.

وقال أفشة في حواره عبر قناة إم بي سي مصر: "كنت أنتظر مواجهة أي منتخب في التصفيات لأن باقي المنتخبات هي التي يجب أن تخشى من مصر".

وأضاف "السنغال فريق كبير ومحترم ولكن منتخب مصر قادر على الفوز والتأهل لكأس العالم".

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وواصل "غير مقتنع بما يقال عن سهولة مواجهات منتخبات بعيدا عن الوطن العربي لأن كل مباراة لها ظروفها الخاصة".

الاستبعاد من المنتخب

وأوضح "أتابع بالتأكيد مباريات منتخب مصر في كأس امم إفريقيا والأهم أننا نجحنا في التأهل لدور الـ16".

وعن استبعاده من منتخب مصر قال: "أتابع منتخب مصر كأنني معهم وذلك لأنني كنت ضمن القائمة المبدئية للمنتخب المشاركة في البطولة".

وأكد "بالتاكيد شعرت بالحزن لأنني لم أتواجد مع المنتخب في بطولة إفريقيا ولكن ليس في يدي أي شيء، ولم يتواصل معي أي شخص من المنتخب لتوضيح أسباب استبعادي".

وأعرب "كنت أتمنى التواجد مع منتخب مصر في أمم إفريقيا لأنني لم أشارك في هذه البطولة من قبل".

حقيقة خلافه مع محمد صلاح

أفشة انتقل للحديث لتوضيح حقيقة خلافه مع محمد صلاح قائلا: "لماذا سيكون صلاح سبب استبعادي من المنتخب؟ صلاح أخي الكبير وأنا أحترمه وهو أيضا يحترمني".

وأوضح "لم أتحدث بشكل غير لائق عن صلاح، هو وصل لمرحلة لم يصل لها أحد من قبل ويسجل الأهداف من أنصاف الفرص وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ولا أستطيع أن أقيم مستواه".

وفسر "كنت أقصد أن الأصعب أن يصل محمد صلاح لما وصل له بفضل العمل على تطوير مستواه وموهبته، وأن ما وصل له بهذه الطريقة هو الأصعب بالتأكيد مثلما فعل كريستيانو رونالدو".

وجاوب على سؤال هل صلاح سبب انضمام عبد الله السعيد للمنتخب قائلا: "السعيد لا يحتاج لأي لاعب ليساعد في ضمه للمنتخب، وهو أخي الكبير وقائدي السابق في بيراميدز وأيضا أكبر مني في السن بـ11 عاما".

وأشاد بيه قائلا: "صلاح ينافس على أفضل لاعب في العالم والجمهور المصري ينتظر منه أن يتألق في كل مباراة مع المنتخب وأن يسجل الأهداف ويقودنا للفوز بالبطولات ولكن هذا غير صحيح لأنه يلعب مع فريق كامل، ولكنه حب كبير من الجمهور لصلاح بكل تأكيد".

ورد أفشة على بعض الانتقادات التي توجه له قائلا: "البعض قال إن أفشة يسجل الأهداف في الفرق الصغيرة فقط، ولكن هل الزمالك فريق صغير؟ بالتأكيد لا لأن الزمالك فريق كبير ومن أكبر فرق إفريقيا ولكن الأهلي في مكان آخر".

وأردف "أحب المواقف الصعبة وأرد على ما يقال عني في الملعب فقط وليس بالكلام".

وعن هدفه في الزمالك في نهائي إفريقيا قال: "أخذت هدف القاضية بإيجابية حتى أطور نفسي للأفضل".

واستطرد "شعرت بالحزن لرحيل كهربا من الأهلي وكنت أتمنى استمراره مع الفريق".

مونديال الأندية

وانتقل للحديث عن كأس العالم للأندية قائلا: "هدفنا تحقيق إنجاز أكبر من المركز الثالث في كأس العالم للأندية وسوف نجتهد لتحقيق ذلك".

وأشار "الأهلي قد يفتقد بعض اللاعبين في مونديال الأندية بسبب تواجدهم مع منتخب مصر ولكن أي لاعب سيتواجد مع الأهلي سيقاتل في الملعب".

وبسؤاله عن استبعاد طارق حامد من المنتخب قال: "هي وجهة نظر المدير الفني ولا أعرف أي أسباب لذلك سواء لاستبعاده أو استبعادي".

وأكد "طارق حامد أخي الكبير ودائما نتواجد معا في المنتخب وقريبا سنظر معا في أحد الإعلانات".

وبسؤاله عن مشادة وليد سليمان وياسر إبراهيم في مران الأهلي قال: "من الوارد أن يحدث ذلك في تدريبات أي فريق ومثل هذه الأمور تنتهي سريعا".

وعن حسام حسن قال: "أحب حسام حسن كثيرا وأتمنى أن أتدرب تحت قيادته مرة أخرى في الفترة المقبلة ولا أعرف هل سيتولى تدريب المنتخب أم لا".

ووجه رسالة في ختام تصريحاته قائلا: "أتمنى شفاء مؤمن زكريا وأن يعود لنا بالسلامة، وأتمنى شفاء الكابتن أشرف قاسم وأن يعبر أزمته الصحية بسلامة".

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