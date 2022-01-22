تشكيل إنتر - لاوتارو ودجيكو يقودان الهجوم.. وناني على دكة فينيتسيا
السبت، 22 يناير 2022 - 18:30
كتب : FilGoal
يقود إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز هجوم إنتر في مواجهة فينيتسيا في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.
ويتصدر إنتر ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بفارق نقطتين عن ميلان وله مباراة أقل.
فيما يحتل فينيتسيا المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة من 21 مباراة.
وجاء تشكيل إنتر:
حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش
الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني
الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوجلو – إيفان بيريسيتش
الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز
📣 | LINE-UP
Simone Inzaghi's starting 1️⃣1️⃣ for #InterVenezia 👇
Powered by @EASPORTSFIFA#FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/dNI195vy28— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) January 22, 2022
فيما يتواجد البرتغالي لويس ناني على دكة بدلاء فينيتسيا عقب انضمامه في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.