تشكيل إنتر - لاوتارو ودجيكو يقودان الهجوم.. وناني على دكة فينيتسيا

يقود إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز هجوم إنتر في مواجهة فينيتسيا في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بفارق نقطتين عن ميلان وله مباراة أقل.

فيما يحتل فينيتسيا المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة من 21 مباراة.

وجاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني

الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوجلو – إيفان بيريسيتش

الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز

فيما يتواجد البرتغالي لويس ناني على دكة بدلاء فينيتسيا عقب انضمامه في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.