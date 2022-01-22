فرصة تاريخية قد لا تتكرر.. 7 منتخبات عربية قد تشارك في كأس العالم 2022

قد يشهد كأس العالم 2022 الشتاء المقبل، عدد غير مسبوق من المنتخبات العربية.

قُرعة الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا لم تسفر عن أي مواجهة عربية عربية، مما يفتح الباب أمام تأهل مصر والجزائر والمغرب وتونس إلى النهائيات.

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ووقعت مصر في مواجهة السنغال، بينما تلعب تونس أمام مالي، وتصطدم الجزائر بـ الكاميرون، فيما يلعب المغرب أمام الكونغو الديمقراطية.

7 منتخبات؟

منتخب عربي ضمن مشاركته في مونديال 2022 بالفعل، وبالطبع هو قطر صاحبة الأرض التي لم تحتج إلى خوض التصفيات.

ومنتخب عربي آخر وضع قدمًا ونصف في مونديال 2022، هو المملكة العربية السعودية.

وتتصدر السعودية مجموعتها في التصفيات الآسيوية برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد دون أي هزيمة.

وتبتعد السعودية عن أستراليا صاحبة المركز الثالث بـ 5 نقاط كاملة قبل 4 جولات على النهاية.

وبالتالي تستطيع المنتخبات الإفريقية الأربعة + قطر + السعودية، العبور إلى النهائيات، فمن المنتخب السابع؟

المُلحق

يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة في التصفيات الآسيوية إلى النهائيات مباشرةً، بينما يتأهل صاحب المركز الثالث في كل مجموعة إلى المُلحق.

ويلتقي المنتخبان صاحبا المركز الثالث، والفائز يصطدم في المُلحق النهائي بصاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

ومن المحتمل أن يكون المنتخب الذي يتأهل للملحق في آسيا، عربي.

في المجموعة الأولى تتصدر إيران (16 نقطة) ومن خلفها كوريا الجنوبية (14 نقطة)، بفارق مريح عن بقية المجموعة.

المنتخبات المتبقية في هذه المجموعة كلها عربية: الإمارات (6 نقاط)، لبنان (5 نقاط)، العراق (4 نقاط)، سوريا (نقطتان).

وفي المجموعة الثانية تبرز سلطنة عُمان برصيد 7 نقاط في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن أستراليا.

رقم قياسي

العدد الأكبر للمنتخبات العربية في تاريخ المونديال تحقق بالنسخة الماضية عندما شاركت 4 بلدان: مصر، السعودية، المغرب، تونس.

فهل يتحطم الرقم في 2022؟