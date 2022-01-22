الحاج ضيوف يتحدى مصر: منتخب السنغال سيتأهل لكأس العالم

يرى الحاج ضيوف أسطورة منتخب السنغال السابق أن فريق بلاده سيتأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وأوقعت قرعة المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم مصر في مواجهة السنغال. (طالع التفاصيل)

وقال الحاج ضيوف الذي سحب بنفسه قرعة التصفيات: "بالتأكيد منتخب السنغال سيتأهل لكأس العالم".

وشدد "جميع مباريات تصفيات كأس العالم قوية وعلى رأسها مواجهة السنغال ضد مصر وإذا أردت أن تفوز يجب أن تستعد جيدا".

وواصل "المنتخبات التي ستلعب العودة على ملعبها ستكون لها أفضلية ومنتخب السنغال ليس لديه أي مشكلة في ظل خوض مباراة الإياب ضد مصر على ملعبه".

واستمر في تصريحاته "أعتقد أيضا أن منتخب نيجيريا سيتأهل لكأس العالم والمباريات ستلعب بتفاصيل صغيرة جدا ومن يكون صاحب التركيز الأكبر سينجح في الفوز".

وأتم "تأهلنا في 2002 على حساب مصر والمباراة ضد الفراعنة ستكون قوية خاصة في المواجهة المنتظرة بين محمد صلاح وساديو ماني".