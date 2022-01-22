طريق المونديال – رحلة الفراعنة إلى كأس العالم ستحسم في داكار.. مصر ضد السنغال

حُسم الأمر، وسيكون المنتخب المصري على موعد مع مواجهة السنغال في صراع على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 بـ قطر.

أجريت قرعة الدور الفاصل من تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم 2022 في مدينة دوالا بالكاميرون.

وأسفرت القرعة عن مواجهة صعبة لـ مصر بمواجهة السنغال في مباراتين ذهابا وإيابا.

وستكون المباراة الأولى يوم 24 مارس المقبل في القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب في داكار يوم 29 من نفس الشهر.

كانت المباراة الأخيرة لـ مصر أمام السنغال في 2014 بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2015، وفيها فازت السنغال ذهابا وإيابا بهدفين ثم بهدف تحت قيادة شوقي غريب للفراعنة.

المباراة ستشهد صراع آخر بين محمد صلاح، وساديو ماني الصديقين في ليفربول، المتنافسين حاليا من أجل كتابة المجد لبلد أحدهما.

أسود التيرانجا سبق وحرموا مصر من التأهل إلى كأس العالم 2002 رغم فوز مصر في القاهرة والتعادل في داكار، والآن حان دور ثأر الفراعنة.

في المباريات أخرى، ستلعب الجزائر مع الكاميرون، والمغرب مع الكونغو الديموقراطية، وتونس ضد مالي، وغانا أمام نيجيريا.

وتقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

مصر تملك ثلاث مشاركات في نهائيات كأس العالم تاريخيا، أعوام 1934، و1990، و2018، والآن سيبحث الفراعنة عن المشاركة الرابعة حين تقام البطولة لأول مرة في بلد عربي.