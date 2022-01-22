مؤتمر أنشيلوتي: هازارد موجود في خطط الموسم المقبل

أوضح لمدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي أن النجم البلجيكي إيدين هازارد ضمن خطط الفريق في الموسم المقبل.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي للفريق الملكي قبل مواجهة إلتشي غدًا، الأحد بالدوري الإسباني والذي تطرق فيه للعديد من الملفات الهامة للفريق.

بدأ أنشيلوتي مؤتمره الصحفي بالحديث عن أهمية البرازيلي كاسيميرو، حيث قال: "إذا كنا نبحث عن نسخة أخرى فنحن مخطئون، لا يوجد لاعب واحد في كرة القدم مثله الآن، إنه لاعب فريد".

وتابع "يمكن للعديد من اللاعبين اللعب في مركز المحور مثل كامافينجا الذي يلعب بخصائص أخرى، ولكنه لا يمتلك نفس القدرة التكتيكية لكاسيميرو، كان هناك بيرلو ولكن بصفات مختلفة".

ثم تطرق مدرب الملكي إلى حالة اللاعبين: "سيبايوس بدأ في التحسن لإظهار شخصيته وحضوره في الملعب، أنا أحبه بسبب شخصيته وسيكون لديه دور مهم في النصف الثاني من الموسم".

وعن أزمة ذهاب اللاعبين البرازيليين لتصفيات كأس العالم: "لن نضغط، نحن نعلم رغبتهم في التواجد مع منتخب بلادهم، سيذهبون ويقرر وقتها المدرب مشاركتهم من عدمها".

ويواجه ريال مدريد أزمة تهدد غياب الخماسي كاسيميرو، رودريجو، فينيسيوس جونيور، إيدير ميليتاو، فيدي فالفيردي عن ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتليتك بلباو بسبب استدعائهم للتوقف الدولي المقبل.

وعن إيسكو وجاريث بيل وإيدين هازارد: "أنا أعالج جميع الأزمات بنفس الطريقة، كل واحد لديه مشكلة مختلفة، إيسكو لم يتعرض لأي إصابات ولكن الأمر مختلف بالنسبة لبيل وهازارد الذي قد تكون مواجهة الغد مناسبة لظهوره كأساسي".

وعن مستقبل هازارد: نعم، نخطط للموسم المقبل في وجوده".

وعاد النجم البلجيكي للواجهة قبل أيام بتسجيله هدف انتصار ريال مدريد الثمين على إلتشي في كأس ملك إسبانيا.

وعلّق أنشيلوتي على العقوبة التي وُقعت على مارسيلو: "الإيقاف 3 مباريات كثير، لا أعلم ماذا قال للحكم. نشعر بالأسف لهذا الإيقاف، سنفقد قطعة مهمة من الفريق في بطولة الكأس، لكنه سيكون جاهزًا للمشاركة في الدوري الإسباني".

وطُرد مارسيلو خلال مباراة إلتشي الماضية في الكأس وكتب الحكم في تقريره إنه قال له "أنت سيئ للغاية"، ليتم توقيع عقوبة الإيقاف عليه لـ 3 مباريات.

واختتم الإيطالي المؤتمر منتقدًا جدول المبارايات المزدحم: "التقويم غير منطقي، إنها مشكلة لجميع الفرق، وهناك آخرون متأثرون ويجب حل هذه المشكلة".

ريال مدريد يعتلي حاليًا صدارة الدوري قبل مواجهة إلتشي، وفي رصيده 49 نقطة بفارق 4 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

ويعود ريال مدريد لمواجهة إلتشي ولكن في الدوري هذه المرة، بعد أن أطاح به بصعوبة بالغة من الكأس قبل يومين.