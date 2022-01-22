انتهت طريق المونديال - تحديد كل المواجهات

السبت، 22 يناير 2022 - 16:45

كتب : FilGoal

مصر الجابون تصفيات كأس العالم

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لقرعة الدور الفاصل من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام القرعة في الكاميرون على هامش إقامة كأس الأمم الإفريقية.

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منتخب المغرب يواجه الكونغو الديموقراطية

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منتخب تونس يواجه مالي

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منتخب غانا يواجه نيجيريا

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منتخب الكاميرون يواجه الجزائر

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منتخب مصر يواجه السنغال رسميا

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منتخبات التصنيف الأول

السنغال - الجزائر - المغرب - تونس - نيجيريا.

منتخبات التصنيف الثاني

مصر - مالي - غانا - الكاميرون - الكونغو الديموقراطية.

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يسحب القرعة الثنائي الحجي ضيوف وإيمانويل أديبايور بجانب سامسون أدامو رئيس لجنة مسابقات كاف

تبدأ القرعة في تمام الساعة 5:00 مساء

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قرعة تصفيات كأس العالم كأس العالم إفريقيا مصر تونس نيجيريا الجزائر المغرب السنغال الكاميرون
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