انتهت طريق المونديال - تحديد كل المواجهات
السبت، 22 يناير 2022 - 16:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لقرعة الدور الفاصل من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
وتقام القرعة في الكاميرون على هامش إقامة كأس الأمم الإفريقية.
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منتخب المغرب يواجه الكونغو الديموقراطية
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منتخب تونس يواجه مالي
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منتخب غانا يواجه نيجيريا
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منتخب الكاميرون يواجه الجزائر
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منتخب مصر يواجه السنغال رسميا
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منتخبات التصنيف الأول
السنغال - الجزائر - المغرب - تونس - نيجيريا.
منتخبات التصنيف الثاني
مصر - مالي - غانا - الكاميرون - الكونغو الديموقراطية.
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يسحب القرعة الثنائي الحجي ضيوف وإيمانويل أديبايور بجانب سامسون أدامو رئيس لجنة مسابقات كاف
تبدأ القرعة في تمام الساعة 5:00 مساء
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