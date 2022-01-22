انتهت كأس الرابطة - الزمالك (0)-(3) غزل المحلة
السبت، 22 يناير 2022 - 16:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وغزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.
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انتهت
ق 85: جووول ثاااالث.. يحيى حامد يرسل ركلة ثابتة متقنة ورأسية من عبده يحيى تسكن شباك الزماك.
ق 80: تصويبة صاروخية من يحيى حامد يبعدها عواد بأطراف أصابعه إلى ركنية.
ق 78: عرضية أرضية من أوناجم وتسديدة ضعيفة من أيمن حفني تمر بجوار القائم.
ق 74: ركلة ثابتة من شيكابالا من الجهة اليمنى يسددها وتصل إلى يد الحارس.
ق 70: عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى عمر السعيد الذي سدد كرة على الطائر وتصدى لها الحارس على مرتين.
ق 63: تسديدة من هشام عادل تمر أعلى من العارضة عواد.
ق 60: مشاركة شيكابالا
ق 59: انفراد تام من عبده يحيى ويسدد أرضية ضعيفة يتصدى لها عواد.
ق 57: تسديدة من الجهة اليمنى من داخل المنطقة يتصدى لها عواد.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: جووول ثاني للمحلة.. هشام عادل يمرر إلى عبده يحيى الذي يسدد في الشباك أمام عواد.
ق 41: رأسية من محمد فتح الله تمر من أعلى عارضة عواد.
ق 38: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للمحلة بعد العودة للفيديو.
ق 36: عرقلة من عواد لمهاجم المحلة وركلة جزاء محتملة
ق34. جوووول رائع لغزل المحلة عن طريق هشام عادل بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لعواد.
بداية المباراة