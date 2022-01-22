تشكيل الزمالك – عودة حازم إمام وعمر السعيد أمام غزل المحلة

السبت، 22 يناير 2022 - 16:12

كتب : أحمد شوقي صلاح

فاركو - الزمالك - سيسيه

يعود حازم إمام وعمر السعيد إلى تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد البدء بـ عمر السعيد في الهجوم بعد عودته من الإصابة، فيما عاد حازم إمام لشغل مركز الظهير الأيمن.

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من جهة أخرى، يبدأ محمد أشرف "روقا" في وسط الملعب بجانب إسلام جابر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: حازم إمام – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي.

الوسط: محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر.

أمامهما: محمد أوناجم – يوسف إبراهيم "أوباما" – رزاق سيسيه.

الهجوم: عمر السعيد.

وعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأيمن حفني للتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك خلال المباراة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية.

كأس الرابطة المصرية الزمالك غزل المحلة باتريس كارتيرون
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