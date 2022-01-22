تشكيل غزل المحلة – ثلاثي دفاعي.. وكونيه ويحيى يقودان الهجوم أمام الزمالك

يلعب غزل المحلة بثلاثي دفاعي أمام الزمالك، فيما يقود عبده يحيى، وإبراهيما كونيه الهجوم.

أعلن عبد الحميد بسيوني مدرب غزل المحلة، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بعد قليل في كأس الرابطة.

تشكيل غزل المحلة شهد البدء بـ محمد فتح الله، ومحمد سيد "بازوكأ"، وخالد سامي في الدفاع.

من جهة أخرى، يبدأ بسيوني بثنائي هجومي مكون من إبراهيما كونيه، وعبده يحيى.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حارس: عمرو شعبان.

الدفاع: محمد فتح الله – محمد سيد "بازوكا" - خالد سامي.

الوسط: هاني عادل – هشام عادل - أشرف السيد - مصطفى العش - أحمد النادري.

الهجوم: إبراهيما كونيه - عبده يحيى.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة للجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.