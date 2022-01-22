كارثة.. كورونا يضرب جزر القمر وغياب كل حراس المرمى

السبت، 22 يناير 2022 - 15:34

كتب : FilGoal

طرد أندري أيو لاعب غانا أمام جزر القمر

أعلن منتخب جزر القمر عن ظهور 12 حالة إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا في صفوفه.

وذكر الاتحاد القمري لكرة القدم أنه من ضمن المصابين بـ كورونا ثنائي حراسة المرمى علي أحمدا، ومعاذ أوسيني.

ويعد النبأ كارثيًا للمنتخب الذي يشارك لأول مرة في تاريخه، إذ يعاني الحارس الأساسي سليم بن بوينة من إصابة.

المدير الفني أمير عبده، الذي أعلن الاتحاد إصابته بـ كورونا أيضا، لن يمتلك بالتالي أي حارس مرمى متاح لمواجهة الكاميرون الإثنين المقبل في ثُمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ولا تضم قائمة جزر القمر إلا 3 حراس مرمى، رغم ضم منتخبات أخرى لـ 4 حراس مستغلين زيادة عدد أفراد القائمة إلى 28.

ووفقًا لقواعد البطولة، فعدم وجود أي حارس مرمى من المفترض ألا يمنع ظهور جزر القمر في مباراتها أمام الكاميرون، إذ يتوجب عليهم المشاركة بشكل طبيعي لو امتلكوا 11 لاعبًا متاحًا بغض النظر عن مراكزهم.

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في تلك الحالة، سيضطر أحد لاعبي الملعب المشاركة في مركز حراسة المرمى لتغطية غياب زملائه.

وحققت جزر القمر مشاركة تاريخية هي الأولى لها، وتمكنت من التأهل في المركز الرابع ضمن أفضل ثوالث بعد حصدها 3 نقاط في مجموعة ضمت المغرب والجابون وغانا.

وخسرت جزر القمر مباراتها الأولى بصعوبة أمام الجابون، مباراة شارك فيها الحارس المخضرم أحمدا.

وفي المباراة الثانية أمام المغرب ظهر بن بوينة في حراسة المرمى وقدّم مستوى أسطوريًا أبهر المتابعين رغم خسارة بلاده 0-2.

قبل أن يواصل الظهور الأساسي في آخر مباراة بالدور الأول أمام غانا، لكنه أصيب مبكرًا بعد تدخل عنيف من آندري آيو وتم استبداله بـ أحمدا.

وليس معروفًا حتى اللحظة إن كان بن بوينة سيكون جاهزًا في الوقت المناسب قبل مباراة الكاميرون صاحبة الأرض في دور الـ 16، إذ تم نقله إلى المستشفى بعد مباراة غانا.

واستطاعت جزر القمر الصعود للدور الثاني مستفيدة من فوزها التاريخي 3-2 على غانا.

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