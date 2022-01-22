برنامج منتخب مصر - اجتماع بين كيروش واللاعبين.. وبرنامج علاجي للونش وفتوح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن البرنامج التدريبي لمنتخب مصر في الكاميرون اليوم.

وبدأ اليوم باجتماع بين كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر واللاعبين ناقش خلاله البرنامج الإعدادي لمواجهة كوتديفوار وأهمية المباراة لكونها مباراة إقصائية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب تدريباته الجماعية على أحمد الملاعب الفرعية ستاد جابوما الذي سيحتضن المباراة المقبلة. في مدينة دوالا بالكاميرون.

على الجانب الآخر واصل محمود حمدي الونش وأحمد فتوح برنامجيهما العلاجي لمحاولة اللحاق بالمباراة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوتديفوار على ملعب جابوما في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.