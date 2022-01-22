مدرب غانا لـ في الجول: لم يصلنا إخطار رسمي بإنهاء التعاقد

نفى نيناد جيليستش المتحدث الرسمي باسم لـ ميلوفان راييفاتش المدير الفني لمنتخب غانا بأن تكون علاقته بمنتخب غانا قد انتهت رسميا.

وقال نيناد جيليستش في تصريحات لـFilGoal.com: "حتى الآن لم يتواصل معنا أحد من الاتحاد الغاني لإخطارنا برحيل المدرب".

وأضاف "قرأنا خبر رحيله فقط من الإعلام، لكن لم يتحدث أحد معه حول رحيله وننتظر أي شيء رسمي من الاتحاد".

التقارير الإعلامية الغانية أشارت إلى استقرار الاتحاد الغاني لكرة القدم على إقالة ميلوفان راييفاتش بعد المشاركة المحبطة في أمم إفريقيا.

منتخب غانا ودع بطولة كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات باحتلال المركز الأخير بدون أي فوز لأول مرة في تاريخه.

ميلوفان راييفاتش تولى تدريب منتخب غانا قبل أربعة أشهر فقط في ولاية ثانية تاريخيا للمدرب الصربي بعد الولاية الأولى من 2008 إلى 2010.

وتستعد غانا لخوض المباراة الفاصلة بتصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2022 خلال شهر مارس المقبل.

وتتواجد غانا في التصنيف الثاني للتصفيات رفقة مصر، والكونغو الديموقراطية، ومالي، والكاميرون، فيما تتواجد فرق المغرب، والجزائر، ونيجيريا، والسنغال، وتونس في التصيف الأول.