في الجول يكشف قيمة الشرط الجزائي لعقد باهر المحمدي مع الإسماعيلي

يتضمن العقد الجديد لـ باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، شرط جزائي، يحق للطرفين استخدامه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عقد باهر المحمدي مع الإسماعيلي يتضمن شرط جزائي بقيمة 20 مليون جنيه.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـFilGoal.com: "اللاعب لا يفكر في فسخ التعاقد وكل تفكيره منصب على تقديم أفضل ما لديه والعودة لمستواه".

وأكمل "المحمدي بعد تجديد تعاقده يحصل على أعلى قيمة تعاقد بالفريق، وستزيد بشكل تصاعدي حتى نهاية التعاقد فى موسم 2025-2026".

المصدر أتم "إدارة النادي لا تفكر فى رحيل المحمدي بالوقت الحالي، وأفكارها تجاهه تقوم على السماح له بالاحتراف الخارجي إذا توافر عرضا مناسبا".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من كأس الرابطة المصرية.