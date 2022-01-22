انتهت كأس الرابطة المصرية – سيراميكا كليوباترا (1)-(2) إنبي.. فاركو (0)-(0) طلائع الجيش.. نهاية المباراتين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية.

سيراميكا كليوباترا VS إنبي (1-2)

نهاية المباراة

ق96. بطاقة حمراء لمحمد إبراهيم

ق79. جوووول ثاني لإنبي برأسية محمد حامد

ق52. جوووول التعادل لسيراميكا عن طريق شادي حسين

ق51. جووووول أول لإنبي من ركلة جزاء عن طريق صلاح ريكو

ق51. ركلة جزاء لإنبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق51. ركلة جزاء جديدة تضيع من إنبي عن طريق محمد شريف حتحوت الذي سدد فوق المرمى

ق49. ركلة جزاء جديدة لإنبي

ق47. ركلة حرة من ريكو يتصدى لها كوكو

ق18. رأسية من شادي حسين فوق المرمى

ق5. محمود كوكو يتصدى لركلة الجزاء من جون إيبوكا

ق4. ركلة جزاء لإنبي

بداية المباراة

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فاركو VS طلائع الجيش (0-0)

نهاية المباراة

ق75. بطاقة حمراء لأحمد مودي لاعب فاركو بعد تدخله العنيف على كازادي كاسينجو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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