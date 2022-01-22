بسبب مضاعفات كورونا.. الأهلي يعلن إراحة أحمد نبيل كوكا شهر ونصف

السبت، 22 يناير 2022 - 13:08

كتب : حسام نور الدين

أحمد نبيل كوكا - الأهلي - سموحة

كشف النادي الأهلي عن حصول أحمد نبيل "كوكا" لاعب الفريق على راحة لمدة شهر ونصف بسبب مضاعفات كورونا.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "أحمد نبيل (كوكا) ظهير أيسر الفريق، خضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الأيام الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أبو عبلة أن "الفحوصات التي خضع لها اللاعب أثبتت حاجته لراحة سلبية تصل إلى شهر ونصف؛ بسبب معاناته من بعض مضاعفات كورونا التي لا تظهر إلا من خلال تلك الفحوصات".

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وأشار طبيب الفريق إلى أن "حالة اللاعب مستقرة تماما ولا يعاني من أي أعراض كورونا ومعاناته من المضاعفات حالة باتت شائعة يتعرض لها بعض الرياضيين بعد الشفاء من كورونا حاليا".

وأكد أبو عبلة أنه منح اللاعب الراحة السلبية اللازمة في إطار المتابعات الدورية التي يجريها على كل اللاعبين بعد شفاء كل منهم بفيروس كورونا.

وخاض الأهلي تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة.

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