تقارير: تشيلسي يستعد لتقديم عرض لبرشلونة من أجل ديمبيلي

السبت، 22 يناير 2022 - 11:48

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني

كشفت صحيفة صن الإنجليزية عن وجود رغبة في تشيلسي من أجل ضم عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الجارية.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

تشيلسي

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة والمدير الرياضي ماتيو أليماني قد تحدثا إلى وسائل الإعلام موجهين رسالة إلى ديمبيلي مفادها إما التجديد في الوقت الحالي أو البحث عن عرض للرحيل خلال شهر يناير، كما استبعده تشافي من المباراة السابقة لبرشلونة في الكأس أمام أتلتيك بلباو.

ديمبيلي ينتهي تعاقدع مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع لأي فريق بشكل مجاني، ولذلك فإن إدارة برشلونة تبحث عن تجديد تعاقد اللاعب أو الاستفاده منه ماديا خلال شهر يناير الحالي.

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وفقا لـ صن فإن إدارة تشيلسي تستعد حاليا لتقديم عرضا لبرشلونة مقابل 4 مليون يورو من أجل ضم ديمبيلي حتى نهاية الموسم من برشلونة لكي لا يوقع اللاعب مع ناد آخر.

ما يدعم فكرة انضمام ديمبيلي لتشيلسي هو وجود توماس توخيل مدرب الفريق ومدرب اللاعب السابق مع دورتموند خلال الفترة التي شهدت أفضل مراحل مسيرته حتى الآن.

اللاعب صاحب الـ 24 عاما شارك مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي في 11 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفا واحد وصناعة هدفين آخرين.

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