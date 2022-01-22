مران الأهلي – موسيماني يجتمع باللاعبين وبـ عبد الحفيظ

اجتمع بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي مع لاعبي الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل انطلاق مران اليوم الصباح.

خاض لاعبو الأهلي مرانهم الصباحي اليوم السبت، استعدادا لباقي مباريات كأس الرابطة المصرية.

وعقد بيتسو موسيماني مدرب الفريق، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق والذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة، وأبرز الإيجابيات التي تحققت حتى الآن في مباريات كأس الرابطة، والمكاسب الفنية من مباراة المقاولون العرب أمس.

من جهة أخرى، عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني على هامش المران.

واجتمع مدير الكرة بالجهاز الفني لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنسيقية التي تخص المرحلة المقبلة ومنافسات الفريق في كأس الرابطة.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.