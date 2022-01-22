أشرف قاسم: أزمتي الصحية بدأت منذ 5 سنوات ولم أعلن.. هذا طلبي الوحيد

كشف أشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها.

وقال قاسم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "الأزمة بدأت منذ 5 سنوات وكنت بحاجة إلى تغيير مفاصل الركبتين، لكن الأطباء كانوا ينصحون بالانتظار حتى السن الستين".

وأضاف "كان الألم رهيبا واضطررت للحصول على حقن كورتيزون للتحمل، لكن مؤخرا اكتشفت إصابتي بالتهاب مزمن في الأعصاب الطرفية. لا أستطيع تحريك أصابعي، وتوجد أجسام مضادة تهاجم الأعصاب في جسمي".

قاسم أتبع "بدأت العلاج منذ ثلاثة أشهر والذي سيمتد إلى 18 شهرا، أدخل فيهم المستشفى لمدة أسبوع في كل شهر".

أسطورة الزمالك أكمل "لم أحاول الإعلان عن إصابتي طوال خمس سنوات، والأمر عُرف بالصدفة من خلال صديقي محمد الجبالي، والذي زارني بمنزلي ثم فوجئت به ينشر الأمر عبر صفحته فانتشر وبدأ الناس يسألون".

واسترسل "كل ما أتمناه هو أن أعرف صحة العلاج الذي أحصل عليه وإن كان هناك علاج آخر خارج مصر أصبح متوفرا".

قاسم أتم "أشكر الجميع على مساندتهم لي، سواء من الزمالك أو الأهلي. محمود الخطيب زارني في منزلي وسعدت جدا بتلك الزيارة من الخطيب كصديق لي، وزميل ملاعب سابق، تشرفت بمزاملته في بداية مشواري وكان هو أحد قادة المنتخب".

كان نادي الزمالك قد أعلن تحمله لنفقات علاج أشرف قاسم بالكامل قبل أيام.