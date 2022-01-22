أمم إفريقيا - ليس بينهما صلاح.. لاعبان مصريان في التشكيل المثالي لدور المجموعات
السبت، 22 يناير 2022 - 11:22
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن التشكيل المثالي لدور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2021.
وجاء محمد الشناوي وأحمد حجازي لاعبا المنتخب المصري ضمن التشكيل الذي اختاره كاف.
وخلى التشكيل من محمد صلاح لاعب منتخب مصر وساديو ماني لاعب منتخب السنغال كأبرز النجوم الذين لم يتواجدوا في التشكيل المثالي على الرغم من تأهلهم إلى دور الـ 16.
وجاء التشكيل بالكامل كالآتي
الحارس: محمد الشناوي (مصر)
الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) - تروس إيكونج (نيجيريا) - أحمد حجازي (مصر) - جيسلاين كونان (كوتديفوار)
الوسط: نابي كيتا (غينيا) - يفيس بيسوما (مالي) - مودو بارو (جامبيا)
الهجوم: سفيان بوفال (المغرب) - فينسينت أبو بكر (الكاميرون) - سيمون موسيس (نيجيريا)
وتنطلق مباريات دور الـ 16 من البطولة غدا الأحد بمواجهة بوركينا فاسو والجابون.
ويلتقي منتخب مصر في دور الـ 16 مع كوتديفوار يوم الأربعاء المقبل على ملعب جابوما.
🔴 التشكيل المثالي في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 🇪🇬 pic.twitter.com/ERhK6rGCkd— FilGoal (@FilGoal) January 22, 2022
#AFCON2021 Group Stage's BEST:
✖️4⃣ #TeamCameroon
✖️3⃣ #TeamEgypt
✖️3⃣ #TeamNigeria
✖️2⃣ #TeamSenegal
✖️2⃣ #TeamMorocco
✖️2⃣ #TeamGuinea
✖️2⃣ #TeamMali
✖️1⃣ #TeamCotedIvoire
✖️1⃣ #TeamGambia
✖️1⃣ #TeamTunisia
✖️1⃣ #TeamGabon
✖️1⃣ #TeamEquatorialGuinea#TotalEnergiesAFCON2021 pic.twitter.com/oSrAfcSjLn— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 22, 2022