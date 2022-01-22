حارس كوت ديفوار: هدف سيراليون خطأي وليس مشكلة الملعب.. ومصر دولة عظمى في كرة القدم

تحمل بادرا سانجاريه حارس منتخب كوت ديفوار، مسؤولية تلقي شباكه هدف سيراليون وليس سوء أرضية الملعب.

مصر تواجه كوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل، ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بادرا سانجاريه في تصريحات لقناة المحور: "إمكاني لوم أرضية الملعب على هدف سيراليون الذي سكن شباكي، لكن هذا ليس صحيحا. أنا تعثرت وسقط على ركبتي وأنا من أخطأت، بإمكاني تحمل المسؤولية".

وأضاف "سأنطلق من جديد وأركز على المباريات المقبلة وهي الأهم بالنسبة لي".

سانجاريه مر بأيام عصيبة بعدما تسبب في هدف تعادل سيراليون أمام كوت ديفوار في الدقائق الأخيرة من مواجهتهما بالجولة الثانية لمرحلة المجموعات، قبل أن يعلب بخبر وفاة والده بعدها بساعات قليلة.

حارس كوت ديفوار أكمل "مباراة مصر ستكون صعبة. نحاول الاستعداد بقوة، ولدينا بعض الأيام حتى الموعد. مصر دولة عظمى في كرة القدم، وتملك لاعبين كبار، لكننا نحترمهم وجاهزين لمواجهتهم".

وأتم "لاعب أخشاه؟ لا أقلق من أي لاعب أو أي منتخب. أفكر فقط في فريقي لأننا إذا لعبنا جيدا فبمقدورنا الفوز على أي لاعب وأي فريق".

بادرا سانجاري يبلغ من العمر 35 عاما، وقد وجد نفسه حارسا أساسيا للأفيال خلال تلك البطولة بعد صدور قرار بإيقاف سيلفيان جبوهو الحارس الأساسي قبل أيام من البطولة.