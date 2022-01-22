حارس كوت ديفوار: هدف سيراليون خطأي وليس مشكلة الملعب.. ومصر دولة عظمى في كرة القدم

السبت، 22 يناير 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

بادرا علي سانجاري حارس كوت ديفوار

تحمل بادرا سانجاريه حارس منتخب كوت ديفوار، مسؤولية تلقي شباكه هدف سيراليون وليس سوء أرضية الملعب.

مصر تواجه كوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل، ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بادرا سانجاريه في تصريحات لقناة المحور: "إمكاني لوم أرضية الملعب على هدف سيراليون الذي سكن شباكي، لكن هذا ليس صحيحا. أنا تعثرت وسقط على ركبتي وأنا من أخطأت، بإمكاني تحمل المسؤولية".

أخبار متعلقة
مدرب كوت ديفوار: كنا مصممين على الفوز.. والجزائر افتقدت الثقة فرانك كيسي رجل مباراة كوت ديفوار والجزائر تفوق كاسح في أمم إفريقيا وطفيف بشكل عام.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع كوت ديفوار في دور الـ16.. والقنوات الناقلة

وأضاف "سأنطلق من جديد وأركز على المباريات المقبلة وهي الأهم بالنسبة لي".

سانجاريه مر بأيام عصيبة بعدما تسبب في هدف تعادل سيراليون أمام كوت ديفوار في الدقائق الأخيرة من مواجهتهما بالجولة الثانية لمرحلة المجموعات، قبل أن يعلب بخبر وفاة والده بعدها بساعات قليلة.

حارس كوت ديفوار أكمل "مباراة مصر ستكون صعبة. نحاول الاستعداد بقوة، ولدينا بعض الأيام حتى الموعد. مصر دولة عظمى في كرة القدم، وتملك لاعبين كبار، لكننا نحترمهم وجاهزين لمواجهتهم".

وأتم "لاعب أخشاه؟ لا أقلق من أي لاعب أو أي منتخب. أفكر فقط في فريقي لأننا إذا لعبنا جيدا فبمقدورنا الفوز على أي لاعب وأي فريق".

بادرا سانجاري يبلغ من العمر 35 عاما، وقد وجد نفسه حارسا أساسيا للأفيال خلال تلك البطولة بعد صدور قرار بإيقاف سيلفيان جبوهو الحارس الأساسي قبل أيام من البطولة.

كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار سانجاريه بادرا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - الشناوي وحجازي في التشكيل المثالي لدور المجموعات مصدر من كاف لـ في الجول: إصرار الكاميرون يمنح ملعب جابوما مباراة في ربع النهائي #كلنا_ورا_منتخب_مصر - حملة إعلامية لدعم الفراعنة في كأس أمم إفريقيا مدرب نيجيريا أفضل مدير فني في دور المجموعات لـ كأس أمم إفريقيا
أخر الأخبار
أشرف قاسم: أزمتي الصحية بدأت منذ 5 سنوات ولم أعلن.. هذا طلبي الوحيد 6 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - الشناوي وحجازي في التشكيل المثالي لدور المجموعات 7 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
حارس كوت ديفوار: هدف سيراليون خطأي وليس مشكلة الملعب.. ومصر دولة عظمى في كرة القدم 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مواعيد مباريات السبت 22 يناير 2022 – الزمالك.. الدوري الإنجليزي وقرعة كأس العالم ساعة | مصر
مصدر من كاف لـ في الجول: إصرار الكاميرون يمنح ملعب جابوما مباراة في ربع النهائي 10 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
#كلنا_ورا_منتخب_مصر - حملة إعلامية لدعم الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 10 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب نيجيريا أفضل مدير فني في دور المجموعات لـ كأس أمم إفريقيا 11 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
منافس الأهلي - أجيري: لا يوجد فخر أكبر من تمثيل بلدك 11 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 3 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 4 تحديد أولى مواجهات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا