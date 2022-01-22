مواعيد مباريات السبت 22 يناير 2022 – الزمالك.. الدوري الإنجليزي وقرعة كأس العالم

السبت، 22 يناير 2022 - 10:22

كتب : FilGoal

كأس العالم

يلعب الزمالك في كأس الرابطة المصرية، فيما تستمر الجولة الجديدة من الدوري الإنجليزي، وتجرى قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 22 يناير لعام 2022.

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كأس الرابطة المصرية

يبدأ اليوم في الثانية والنصف عصرا، إذ يلعب سيراميكا كليوباترا مع إنبي على أون تايم سبورتس 2، وفاركو مع طلائع الجيش على أون تايم سبورتس 3 في كأس الرابطة المصرية.

أما الزمالك، فيلعب ضد غزل المحلة الساعة الخامسة مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

قرعة كأس العالم

في الخامسة والنصف مساء، تقام قرعة المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم. وستكون القرعة مذاعة عبر أون تايم سبورتس، وبي إن سبورتس.

الدوري الإنجليزي

وأخيرا في إنجلترا. يبدأ اليوم في الثانية والنصف مساء بمواجهة إيفرتون مع أستون فيلا عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويلعب مانشسنر يونايتد مع وست هام يونايتد الساعة الخامسة مساء عبر بي إن سبورتس 1 بريميوم، وفي نفس التوقيت يلعب ليدز يونايتد مع نيوكاسل يونايتد عبر بي إن سبورتس بريميوم 2، وبرينتفورد مع ولفرهامبتون عبر بي إن سبورتس بريميوم 3.

وأخيرا، يلعب مانشستر سيتي مع ساوثامبتون الساعة السابعة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هنا

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