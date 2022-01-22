مصدر من كاف لـ في الجول: إصرار الكاميرون يمنح ملعب جابوما مباراة في ربع النهائي

بعدما كان مقررا أن يتم إغلاق ملعب جابوما بعد مباراة مصر وكوت ديفوار، أصبح ملعب مدينة دوالا قريبا من استضافة مباراة أخرى في كأس أمم إفريقيا.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في تصريحات لـFilGoal.com: "اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا والأمن الكاميروني أخطرونا برغبتهم بإقامة مباراة على الأقل في دور ربع النهائي في ملعب جابوما بـ دوالا والذي كان مقررا أن يتم إغلاقه بعد مباراة مصر وكوت ديفوار".

وأضاف "بسبب ضغط المباريات على المدن الأخرى، تقرر الموافقة على أن تلعب مباراة ربع النهائي والتي تجمع بين الفائز من مباراة الكاميرون وجزر القمر ضد الفائز من مباراة غينيا والجابون على ملعب جابوما".

المصدر أتم "هذا هو اللقاء الوحيد الذي طلبت اللجن إقامته في جابوما ولم تطلب اللجنة نقل مباريات أخرى".

ويلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل على ملعب جابوما في مدينة دوالا، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

ملعب جابوما وصفته منتخبات المجموعة الخامسة بالمزري، حتى أن منتخبا الجزائر وكوت ديفوار طلبا نقل مباراتهما في الجولة الأخيرة منه إلى ملعب آخر، لكن الطلب قوبل بالرفض وأقيمت المباراة على نفس الملعب.

واستضاف ملعب جابونا 5 مباريات في البطولة حتى الآن، وسيستقبل مباراة مصر وكوت ديفوار، ثم مباراة في ربع النهائي، قبل أن يغلق بدلا من أن كان مقررا له أن يستضيف أيضا مباراة ثانية في ربع النهائي ومباراة في نصف النهائي.