وجيه عبد الحكيم: كأس الرابطة فرصتي للتواجد أساسيا مع الإسماعيلي

يرى وجيه عبد الحكيم صانع ألعاب الإسماعيلي أن مشاركته خلال بطولة كأس رابطة مفيدة لإثبات قدراته الفنية.

وسجل وجيه هدفا في تعادل الدراويش مع البنك الأهلي في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية.

وقال عبد الحكيم: "أبذل قصارى جهدي فى الوقت الحالي لكى أحافظ على تواجدي فى تشكيل الدراويش الأساسي في الدوري".

وأضاف "الهدف فى مرمى البنك الأهلي سيكون دافع قوي لي خاصة بعد فترة غياب كبيرة عن الملاعب بسبب عدم المشاركة فى الفترة الماضية".

وأوضح "الفريق لديه إصرار على الصعود إلى الدور التالى فى كأس الرابطة، للرفع من معنويات اللاعبين قبل عودة المسابقة المحلية".

وشارك وجيه في 64 مباراة سجل 6 أهداف وصنع هدفا.

ويحتل الدراويش قمة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بعد الفوز على سموحه والتعادل مع الأهلى والبنك الأهلى، ويتبقى له جولتين أمام المقاولون العرب والجونة.